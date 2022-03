Landgericht Itzehoe : Encrochat-Prozess wegen Drogenhandel: Verteidiger hoffen auf Haftverschonung

Ein Kellinghusener (28) steht weiterhin vor Gericht. Seine Verteidiger zweifeln die Rechtmäßigkeit der bei den Ermittlungen erfolgten Erhebung und Verwertung der Chat-Daten an, die französische Ermittler ausspähten.

Itzehoe/Kellinghusen | Mit großen Mengen Kokain, Marihuana und Ecstasy-Tabletten soll ein 28-jähriger Kellinghusener von März 2020 bis August 2021 gehandelt haben. Wegen 13 Taten muss er sich vor der 14. großen Strafkammer am Landgericht Itzehoe verantworten. Er befindet sich in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck in Untersuchungshaft. War die Erhebung und Verwertung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.