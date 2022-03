Landgericht Itzehoe : Encrochat-Prozess: Kellinghusener (28) muss wegen Drogenhandels knapp sechs Jahre ins Gefängnis

Der Angeklagte war geständig. Auch deshalb blieb der Vorsitzende Richter der 14. großen Strafkammer mit fünf Jahren und zehn Monaten unter der vom Staatsanwalt geforderten Höchstgrenze von sechs Jahren und drei Monaten.

Kellinghusen/Itzehoe | Gleich zu Beginn der Verhandlung verkündete der Vorsitzende Richter der 14. großen Strafkammer am Landgericht in Itzehoe die Haftverschonung für den Angeklagten: Das Wachpersonal konnte den Saal verlassen, und der 28-jährige Kellinghusener, der sich seit August 2021 in U-Haft befand, ging in einer Pause, als der Richter wegen jenes Erlasses kurz die G...

