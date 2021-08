Gemeinde schaltet Anwalt ein : Elbtunnel: Baggergut soll auf geplante Deponie nach Peissen

Eine Kiesgrube in Peissen soll bis zu 1,6 Millionen Kubikmeter Baggergut, Asphaltaufbruch und Gartenabfälle aufnehmen. Die Bürger fürchten um ihre Grundwasserqualität.

Peissen | Noch klafft ein tiefes Loch in der Landschaft. Über 15 Jahre lang ist an der Kreisstraße 57 zwischen Peissen und Reher Kies abgebaut worden. Jetzt soll die Abbaufläche zu einer Deponie für Baggergut, Asphaltaufbruch und Gartenabfälle werden. Auch Aushub aus dem geplanten Elbtunnel bei Glückstadt soll dort landen. In 30 Jahren könnte aus der Kuhle ein ...

