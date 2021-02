Elbquerung nach Cuxhaven : Neue Fähre „Greenferry I“ in Brunsbüttel angekommen

Ab 1. März soll die „Greenferry I“ regelmäßig zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen verkehren.

Brunsbüttel/Cuxhaven | Die Vorbereitungen für einen Neustart im Fährverkehr zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven laufen auf Hochtouren. Ab Montag, 1. März, will die Betreibergesellschaft Elbferry GmbH und Co. KG in Brunsbüttel den Betrieb aufnehmen. Weiterlesen: „Greenferry I...

