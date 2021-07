Horst : Jann Clausen und Nicholas Julius eröffnen Elbe-Akustik-Filiale

Die Hörakustikmeister aus Glückstadt starten Freitag, 16. Juli, mit einer Filiale am Horster Viereck.

Horst | Für die menschliche Kommunikation ist gutes Hören sehr von Vorteil. Und genau hier setzen Jann Clausen und Nicholas Julius an. Die beiden Hörakustikermeister eröffnen am Freitag, 16. Juli, ihre Elbe-Akustik-Filiale in Horst. Sie bieten auf rund 110 Quadratmetern Geschäftsfläche am Horster Viereck neben den Einkaufsmärkten alles, was gutes Hören aus...

