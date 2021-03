Einkaufen in Itzehoe : Einzelhändler nach dem Corona-Lockdown wieder glücklich

Warteschlangen waren die Ausnahme, aber ansonsten war auch in Itzehoe Freude über Lockerungen des Lockdowns spürbar.

Itzehoe | Diesen Moment haben sie alle herbeigesehnt: Endlich wieder den Schlüssel in der Ladentür umdrehen, die Lichter für die Schaufenster anschalten und Kunden persönlich begrüßen. „Endlich!" Nur ein einziges Wort reichte aus, um zu verstehen, was den Einzelhändlern in der Stadt durch den Kopf ging, als sie am Montag nach fast drei Monaten Lockdown ihre Lad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.