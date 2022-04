Einsatz in Wewelsfleth : Feuerwehr rettet bewusstlose Person

Eine Pflegekraft konnte die Tür nicht öffnen.

Wewelsfleth | Am Mittwochvormittag (13. April) wurde die Feuerwehr in Wewelsfleth zu einem Notfall in einen Wohnblock in der Straße Wiesengrund per Gruppenalarm gerufen. Eine hilflose Person lag so vor der Wohnungstür, dass die Betreuung die Tür nicht öffnen konnte und die Feuerwehr rief. Die angerückten fünf Einsatzkräfte verschafften sich Zugang über den Balkon d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.