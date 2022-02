Polizei Horst hilft : Im Bus eingeschlafen: Beamte fahren Elfjährigen nach Hause

Junge verschläft Haltestelle, steigt falsch aus und klingelt an der Tür eines Hauses.

Horst | Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag, 3. Februar, um 15.20 Uhr einen elfjährigen Jungen nach Hause gefahren. Wie die Beamten berichteten, war der Steppke auf dem Weg von Elmshorn nach Horst im Schulbus eingeschlafen. Wieder wach, stieg der Schüler in Steinburg aus dem Bus, klingelte an der Tür eines Hauses, erzählt seine Geschichte und bat um Hilfe...

