Diebstahl in Itzehoe : Unbekannte entwenden das Portemonnaie einer 60-Jährigen

Erst an der Kasse des Edeka-Markts am Langen Peter bemerkt sie die Tat.

Itzehoe | Ihre Umhängetasche war geschlossen – auch das bewahrte eine 60-Jährige am Mittwoch nicht vor dem Diebstahl ihres Portemonnaies. Gegen 12 Uhr kaufte sie bei Edeka-Frauen am Langen Peter ein. An der Kasse bemerkte sie die Tat, in der Geldbörse befanden sich diverse Karten und Bargeld in zweistelliger Höhe. „Eine verdächtige Person war der Geschädigte...

