Polizei ermittelt : Vorwurf an einen 54-Jährigen: Nach Unfall einfach weitergefahren

Die Polizei ermittelt gegen einen 54-jährigen Autofahrer, weil er einen Unfall verursachte.

Glückstadt | Die Polizei ermittelt gegen einen 54-jährigen Autofahrer. Ihm wird eine Verkehrsunfallflucht vorgeworfen. Wie die Beamten berichten, war der Mann am Donnerstag (15. April) um 14.50 Uhr aus der Namenlosestraße in den Jungfernstieg abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer in Richtung Am Hafen fahrenden 37 Jahre alten Glückstädterin. An deren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.