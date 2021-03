Taschendiebstahl : Portemonnaie in Glückstädter Discounter gestohlen

Einem 24-Jährigen wurde die Geldbörse gestohlen.

Avatar_shz von Jürgen Kewitz

25. März 2021, 14:49 Uhr

Glückstadt | Unbekannte haben einem 24-Jährigen am Dienstag (23. März) dessen Portemonnaie gestohlen. Nach Angaben der Polizei vermutet der Geschädigte, dass sich der Diebstahl zwischen 19.30 und 20 Uhr während des Einkaufens im Glückstädter Lidl-Markt an der Nordmarkstraße zugetragen hat. Einzig schwacher Trost: In der Geldbörse befanden sich lediglich 20 Euro.

Bestohlener bemerkte nichts

Wie die Beamten weiter berichten, hatte der Glückstädter sein Portemonnaie am Morgen in seiner mit einem Klettverschluss gesicherte Gesäßtasche gesteckt. Als er abends um 20 Uhr im Lidl-Markt an der Kasse stand, bemerkte er den Verlust der Geldbörse. Eine verdächtige Person, die für die Tat hätte in Frage kommen können, bemerkte der Mann nicht.

Hinweise: Polizeistation Glückstadt, Telefon: 04124/3011-0.