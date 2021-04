Tat in Itzehoe gescheitert : Nachbarin verscheucht Einbrecher an der Edendorfer Straße

Nach verdächtigen Geräuschen ging die Frau auf ihre Terrasse – der Täter flüchtete.

Itzehoe | Die Tür hatte er schon geknackt – dennoch ist ein Einbrecher am Dienstag (20. April) ohne Beute geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen. Vermutlich scheuchte die Nachbarin den Täter auf, als sie sich auf ihre Terrasse begab. Zwischen 7.30 und 17.45 Uhr entfernte ein Unbekannter den Türzylinder an der Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Ede...

