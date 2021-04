Unfall auf der A23 : Junge Frau prallt in Itzehoe in die Leitplanke

Die Fahrerin verliert in einem Hagelschauer die Kontrolle über ihren VW. Sie bleibt unverletzt.

Itzehoe | Es war bereits der dritte Unfall binnen weniger Stunden auf der A23 nördlich von Itzehoe: .Aufgrund eines plötzlich eintretenden Hagelschauers ist am Dienstagnachmittag eine Frau mit ihrem Wagen verunglückt. Plötzliche Straßenglätte Die 25-Jährige war mit ihrem VW gegen 16.45 Uhr in Richtung Heide unterwegs, als sie hinter der Anschlussstelle It...

