Portemonnaie weg : 85-Jährige beim Einkaufen in Itzehoe bestohlen

Im Supermarkt holte eine Unbekannte die Geldbörse aus dem Rucksack.

22. Oktober 2021, 14:38 Uhr

Itzehoe | Eine 85-Jährige ist am Donnerstag (21. Oktober) beim Einkaufen bestohlen worden. Im Markt am Langen Peter kaufte die Itzehoerin ein, als sie merkte, dass jemand an ihrem Rucksack zog. Daraufhin habe sich eine Unbekannte mittleren Alters mit dunkler Kleidung und dunklen Haaren entfernt. Dann merkte die Seniorin, dass ihr Portemonnaie mit persönlichen Papieren und einem zweistelligen Bargeldbetrag fehlte.

Hinweise unter 04821/6020.