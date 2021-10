Einbruch in Itzehoe : Unbekannter steigt in Wohnung in der Edendorfer Straße ein

Caroline Seidel

Die Nachbarin bemerkte die aufgehebelte Tür und alarmierte die Polizei. Avatar_shz von sh:z

28. Oktober 2021, 11:49 Uhr Itzehoe | Einbruch in der Edendorfer Straße: Während ein 46-jähriger Itzehoer am Mittwoch (27. Oktober) bei der Arbeit war, ist ein Unbekannter in seine Erdgeschosswohnung eingestiegen. Laut Polizei bemerkte eine Nachbarin gegen 16 Uhr, dass die Wohnungstür offen stand, und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Tür aufgehebelt worden war, der Einbrecher hatte alle Räume durchsucht. Eine Geldkassette wurde aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Ob es weitere Beute gab, steht noch nicht fest. Hinweise unter 04821/6020. zur Startseite

Top Nachrichten

Top Nachrichten Meistgelesen Kommentiert Empfohlen