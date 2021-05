Einbruch in Schwimmzentrum : Polizei Itzehoe fasst Einbrecher auf Schwimmbadgelände

Als der Alarm im Schwimmzentrum ausgelöst wurde, flüchteten die Männer. Sie kamen aber nicht weit: Beamte konnten die Einbrecher auf dem Gelände der Itzehoer Badeanstalt festnehmen.

Avatar_shz von sh:z

31. Mai 2021, 13:14 Uhr

Itzehoe | Am Freitagabend (28. Mai) hat die Polizei in Itzehoe zwei junge Männer festgenommen, die ins Schwimmzentrum eingebrochen waren und dort Gegenstände von geringem Wert gestohlen hatten.

Alarm schlägt Einbrecher in die Flucht

Kurz nach 19 Uhr rückten Streifen in die Straße Klosterbrunnen aus, nachdem an der Schwimmhalle der Einbruchalarm ausgelöst worden war. Auf dem Gelände nahmen Beamte einen 21- und einen 23-Jährigen fest, die laut Polizei offensichtlich in dem Gebäude gewesen waren und die Flucht ergriffen hatten, als sie akustischen Alarm auslösten. Auf ihrer Flucht warfen die beiden Männer ihre Beute, einen Schlüssel und zwei Kleidungsstücke, weg.

Blutprobenentnahme angeordnet

Da die Beschuldigten offensichtlich berauscht waren, ordnete ein Richter die Blutprobenentnahme bei den Festgenommenen an. Sie werden sich strafrechtlich wegen der Tat verantworten müssen.