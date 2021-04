Einbruch in Lägerdorf : Täter erbeutet Tresor mit Schüsseln und Papieren

Der Wert der Beute wird von der Polizei mit rund 500 Euro angegeben, der angerichtete Schaden mit 200 Euro.

Lägerdorf | Einen Tresor hat ein Unbekannter erbeutet, die in Lägerdorf in ein Büro eingestiegen ist. Der Täter hatte zwischen Mittwoch (16 Uhr) und Donnerstagmorgen (7 Uhr) eine Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus an der Stiftstraße aufgehebelt. In dem dortigen Büro durchwühlte der Einbrecher Schränke und Regale und entwendete einen Tresor, der Papiere und Schlü...

