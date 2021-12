Einbruch in Mehlbek : Täter stehlen Goldringe – und richten hohen Schaden an

Der Wert der Beute beträgt rund 2000 Euro. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Mehlbek | Am Sonnabend (18. Dezember) sind Unbekannte am Tag in ein Einfamilienhaus in Mehlbek eingestiegen. Zwischen 8.30 und18.45 Uhr suchten die Täter das Haus in der Straße Am Moor auf. Sie brachen die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Als Beute nahmen die Diebe zwei Goldringe im Wert von etwa 2000 Euro mit. „Der Sachschaden, den die Täter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.