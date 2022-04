Einbruch in Glückstadt : Außerbordmotoren aus Lagerhalle gestohlen

Die Diebe nahmen Motoren im Wert von 3000 Euro mit.

Glückstadt | Unbekannte sind zwischen dem 3. und 9. April in eine Lagerhalle am Schwarzwasser eingebrochen. Die Lagerhalle dient nach Polizeiangaben der Aufbewahrung von Booten und Bootszubehör. Entdeckt wurde der Einbruch von einem 61-jährigen Glückstädter. Dieser hatte in der Halle zwei Außenbordmotoren eingelagert. Wie die Beamten weiter berichten, wurden die b...

