Polizei Itzehoe : Einbrecher erbeutet E-Bike

Ein Nachbar hatte eine Scheibe splittern gehört und die Polizei alarmiert.

Itzehoe | In der Nacht zu Montag (1. Februar) ist ein Unbekannter in ein Gebäude am Schwimmbad eingedrungen und stahl ein E-Bike. Ein Zeuge hatte gegen 4 Uhr aus dem Bereich des Schwimmbads im Klosterbrunnen ein lautes Klirren gehört, den Dieb entdeckt und die Po...

