Polizei Itzehoe : Brunnenstraße – Einbrecher stiehlt Koffer und Bargeld

Der Bewohner einer Wohnung im Hochhaus war kurz weg, schon schlug ein Einbrecher zu.

18. Mai 2022, 11:42 Uhr

Itzehoe | Dienstagnachmittag (17. Mai) zwischen 16.15 und 18 Uhr war der Bewohner einer Wohnung des Hochhauses in der Brunnenstraße nicht vor Ort. In dieser Zeit begab sich ein Unbekannter in das Gebäude und brach in eine Wohnung ein. „Der Täter entwendete einen Koffer, der unter anderem Bargeld und Ausweispapiere enthielt“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.“ Hinweise auf den Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter 04821/6020 wenden.