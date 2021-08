Einbruch in Wrist : Täter stehlen aus Lebensmittelmarkt Zigaretten

Ein Alarm war ausgelöst worden, und die Täter waren bereits geflohen, als die Polizei anrückte.

Wrist | In der Nacht zu Mittwoch (25. August) sind Unbekannte in einen Supermarkt in Wrist eingestiegen. Die Täter haben gegen kurz nach 3 Uhr ein Fenster des Geschäftes in der Straße Eken eingeschlagen und waren so ins Innere gelangt. „Aus dem Bereich der in dem Gebäude gelegenen Postfiliale stahlen sie Zigaretten von noch nicht bekannter Menge und von noch ...

