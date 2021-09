Polizei Itzehoe sucht Zeugen : Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnung in der Oelixdorfer Straße

Die Täter stiegen in der Nacht zum 25. September durch ein Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oelixdorfer Straße ein.

Itzehoe | In der Nacht zum Sonnabend (25. September) sind Unbekannte in Itzehoe in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingestiegen und haben Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Täter kamen durch das Fenster Im Zeitraum von Freitag, 19.15 Uhr, bis Sonnabend, 1 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zu der E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.