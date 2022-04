Tür aufgehebelt : Einbrecher in der Itzehoer Adolf-Rohde-Straße

Sie kamen durch den Wintergarten – die Beute steht noch nicht fest.

25. April 2022, 10:24 Uhr

Itzehoe | Ein Einbruch in der Adolf-Rohde-Straße ist der Polizei am Freitag (22. April) um 8.15 Uhr gemeldet worden. Unbekannte hatten die Tür eines Wintergartens auf der Rückseite des Hauses aufgehebelt und drinnen diverse Schränke und Kommoden durchwühlt. „Eine Auflistung des Stehlgutes liegt noch nicht abschließend vor“, so Polizeisprecherin Astrid Heidorn.

Hinweise unter 04821/6020.