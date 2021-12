Zwei Taten in Breitenburg : Einbrecher in Graf-Rantzau-Straße am Werk – einmal erfolglos

Was bei dem erfolgreichen Einbruch gestohlen wurde, kann die Polizei bisher allerdings noch nicht sagen.

Breitenburg | Zweimal haben Einbrecher am Wochenende (4. und 5. Dezember) in Breitenburg zugeschlagen. Einmal blieb es allerdings bei dem Versuch, in ein Haus einzudringen. Die bisher unbekannten Täter versuchten in der Nacht zu Sonnabend in der Graf-Rantzau-Straße über die Haupteingangs- und die Terrassentür ins Innere zu gelangen. Die Polizei entdeckte eindeutige...

