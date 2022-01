Einbruch in Kellinghusen : Täter flieht mit Schmuck und Geldkassette – und wird fotografiert

Möglicherweise steht auch ein älterer Volvo in Zusammenhang mit dem Einbruch. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen.

Kellinghusen | Am Dienstag (11. Januar) ist ein Unbekannter am hellichten Tag in Kellinghusen in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Der Täter hatte sich mittags über die Terrassentür Zutritt zu dem Gebäude am Neumühlener Weg verschafft. Er durchsuchte die Räume und entwendete Schmuck und eine Geldkassette. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Täter bei Flucht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.