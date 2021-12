Zeugen gesucht : Einbrecher erbeutet in Kellinghusen Schmuck und Geld

Nach zwei erfolglosen Versuchen, durch Türen ins Haus zu gelangen, nutzte der Täter ein Fenster.

Kellinghusen | Am Montag (6. Dezember) ist es am helllichten Tag zu einem Einbruch in Kellinghusen gekommen. Ein Unbekannter war zwischen 6.30 und 14.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Anemonenweg eingedrungen. Er hatte zunächst versucht, zwei Türen aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Schließlich stieg er durch ein Fenster in das Haus ein. Schmuck und Geld erbeutet ...

