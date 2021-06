Tat in Itzehoe : Einbrecher erbeutet Tresor mit Schmuck

Ein Zeitraum von anderthalb Stunden mitten am Vormittag reichte dem Unbekannten.

Itzehoe | Der Täter kam am helllichten Tag: Donnerstag (3. Juni) war ein Einbrecher in der Sieversstraße am Werk. Laut Polizei verschaffte er sich in der Zeit von 9.45 bis 11.10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Aus dem Keller stahl er einen Tresor, der unter anderem Schmuck enthielt. Der genaue Wert der Beute ist noch unklar, der Sachschaden b...

