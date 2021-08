Einbruch in Heiligenstedten : Einbrecher erbeutet drei Playstations und sieben Paar Schuhe

Der oder die Täter drangen über die Terrassentür in die Wohnung ein.

Heiligenstedten | Die Heimkehr hatte er sich sicher anderes vorgestellt. Am Sonnabend (7. August) kehrte ein Monteur nach einer Woche in seine Wohnung in einem Heiligenstedtener Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße zurück. Leider musste er feststellen, dass dort in der Zwischenzeit eingebrochen worden war. Über die Terrassentür drangen der oder die Täter in die Wohnung ...

