Fenster aufgehebelt : Einbrecher bei McDonald's am Itzehoer Brookhafen gehen leer aus

Der Einbruch in das Schnellrestaurant ereignete sich mitten in der Nacht. Die Täter nahmen etwas mit – aber was wollen sie damit?

04. Mai 2022, 13:15 Uhr

Itzehoe | Gelohnt hat sich der Einbruch nicht: Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (3. Mai) zwischen 3.15 und 5.45 Uhr zwei Fenster bei McDonald's am Brookhafen aufgehebelt. Sie öffneten zwei Kassen, die allerdings leer waren. „Aus einer stahlen sie die Geldschublade und machten damit eine für sie sicherlich eher wertlose Beute“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Hinweise unter 04821/6020.