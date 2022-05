Bargeld und Schmuck weg : Einbrecher am Itzehoer Lehmwohld: Reiche Beute für die Täter

Die Unbekannten kamen durch die Haustür. Als die Itzehoer die Tat bemerkten, war es zu spät.

24. Mai 2022, 12:23 Uhr

Itzehoe | In das Schlafzimmer kamen sie nicht – aber alle andere Räume eines Einfamilienhauses in der Straße Am Lehmwohld haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (24. Mai) durchwühlt. Gegen 4.30 Uhr bemerkten die Bewohner, dass die Haustür aufgebrochen und die Zimmer durchsucht worden waren. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte, die Polizei spricht von einem Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.