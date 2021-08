Promillegrenze erreicht : Ein Weinbrand nach dem Einkauf wird Mann in Schenefeld zum Verhängnis

Die Polizei traf den Rentner nach Hinweisen einer Bürgerin am Mittwoch (11. August) zu Hause an. Er räumte die Vorwürfe sofort ein.

Schenefeld | Am Mittwochmittag (11. August) hat sich ein Rentner in Schenefeld nach dem Einkauf eine kleine Flasche Alkohol gegönnt, was ihn nun teuer zu stehen kommt. Denn eine Streife überprüfte den Mann, der wegen seines alkoholischen Getränks gerade die Promillegrenze erreicht hatte. Um 12.15 Uhr erhielten die Beamten den Hinweis auf eine männliche Person, ...

