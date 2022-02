Tötungsdelikt in Itzehoe : Ein Toter nach Streit an Edendorfer Straße – 40-Jähriger unter Verdacht

Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts in der Edendorfer Straße. Ein 46-Jähriger ist tot, ein Bekannter des Opfers festgenommen worden.

Itzehoe | Großeinsatz der Polizei in der Edendorfer Straße in Itzehoe am Dienstagnachmittag (22. Februar): Zahlreiche Streifenwagen, Zivilfahrzeuge sowie Rettungsdienst und Notarzt wurden am frühen Abend alarmiert. Der Notarzt kam allerdings zu spät. Wie die Polizei vor Ort bestätigte, sei ein 46-Jähriger nach einem Streit zu Tode gekommen. Kurzfristig war die ...

