Vermutlich Brandstiftung : Feuer in Glückstadt-Nord: Altpapier-Container geht in Flammen auf

Der Müllcontainer von einem Mehrfamilienhaus wurde bei dem Feuer völlig zerstört.

Glückstadt | Vermutlich ist Brandstiftung die Ursache eines Feuers, zu dem am Ostersonnabend um 23.30 Uhr die Glückstädter Feuerwehr ausrücken musste. Einsatzort war die Klaus-Groth-Straße, wo in Höhe Haus-Nummer 26 ein zwischen den Mehrfamilienhäusern stehender blauer Papier-Container in Flammen stand. Sachschaden von mehreren hundert Euro Der Kunststoff-Be...

