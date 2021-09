Großeinsatz in Lindenstraße : Itzehoer droht mit Gasexplosion in seinem Haus

Das waren aufregende Minuten am Freitagmittag in der Lindenstraßen: Ein Großaufgebot an Rettungskräften musste anrücken.

Itzehoe | Dramatischer Einsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte am Freitagmittag (17. September) in der Lindenstraße in Itzehoe. Ein Mann drohte offenbar kurz nach 13 Uhr damit, die Gasleitung seines Hauses zu beschädigen und sich mit dem Gebäude in die Luft zu sprengen. Umgehend rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an Streifenwagen zur Einsatzste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.