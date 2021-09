50 Jahre nach Abi an der KKS : Erst keine Entlassfeier jetzt dünnes Jubiläum

50 Jahre nach ihrem Abitur an der Kaiser-Karl-Schule trafen sich jetzt einige der Absolventen wieder. Aber statt einer rauschenden Feier wurden es nur ein Stadtrundgang und eine Schulbesichtigung.

Itzehoe | Heute sind die ehemaligen Schüler, die 1971 ihr Abitur an der Kaiser-Karl-Schule (KKS) machten, Ende 60. Beim Austausch von Anekdoten aus der gemeinsamen Schulzeit aber blitzte so manch ein Lausbubenstreich von damals noch einmal wieder auf. Ganz besonders in Erinnerung geblieben war den ehemaligen Gymnasiasten, dass es zu ihrer Reifeprüfung keine Fei...

