Trauer in Grevenkop : Ehemalige Bürgermeisterin Karin Hanssen verstorben

In 35 Jahren Kommunalpolitik und 15 Jahren als Grevenkops Bürgermeisterin hat Karin Hanssen einige Spuren in ihrer Heimat hinterlassen.

Grevenkop | 15 Jahre lang hat sich Karin Hanssen als Bürgermeisterin um ihre Heimatgemeinde Grevenkop gekümmert; insgesamt 39 Jahre war sie in der Kommunalpolitik aktiv – angefangen 1974 als bürgerliches Mitglied im Sozialausschuss. Jetzt ist Karin Hanssen mit 70 Jahren verstorben. In so langen Jahren aktiven Engagements, hat Hanssen deutliche Spuren hinterlassen...

