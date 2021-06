Ecklak : Raserei im Dorf Einhalt gebieten

Vor dem Kindergarten gilt jetzt Tempo 30, Einwohner wünschen sich die Einschränkung für die gesamte Hauptstraße.

Ecklak | Autofahrer, die ihre Füße nicht vom Gaspedal nehmen, sind auch in Ecklak ein Problem. Vor allem, seit die Beschilderung der Landesstraße 137 außerorts wieder von 30 auf 70 km/h geändert wurde. Damit fahren die meisten Autolenker auch wieder schneller in den Ort hinein. Tempo-30-Bereich zu kurz Allerdings gilt jetzt in der Hauptstraße vor dem Kin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.