Für Bruder von Claus Bumann : Ecken sind zu rund: Grabstein darf nicht auf Glückstädter Friedhof liegen

Die Friedhofsverwaltung hat Vorschriften einzuhalten. Die zuständige Pastorin Gabriele Schinkel plant neues Urnenfeld mit einer zeitgemäßen Bestattungskultur.

Glückstadt | Der Stein hat keine Ecken. Er ist abgerundet. Und somit darf er nicht auf dem Urnengrab liegen. So sieht es die Satzung vom Friedhof an der Von-Graba-Straße vor. Das will Claus Bumann aber so nicht akzeptieren. Er ist der Bruder von Johann Bumann, der im März diesen Jahres verstarb und auf dem Friedhof beigesetzt wurde. Claus Bumann (73): „Einige W...

