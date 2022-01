Fit in 20 Minuten pro Woche : Soner Yilmaz eröffnet EMS-Studio in Itzehoe

Das Training wird durch elektrische Muskelstimulation unterstützt. So sollen schneller Erfolge erzielt werden.

Itzehoe | Zu Jahresbeginn öffnet mit „20For7“ ein kleines Fitnessstudio. Inhaber Soner Yilmaz verspricht: Erfolge werden bereits mit 20 Minuten Training in der Woche erreicht. Elektroden unterstützen das Training In seinem EMS-Studio in der Poststraße setzt er auf Einzelbetreuung. EMS steht für elektrische Muskelstimulation, doch die Methode rückt der 22-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.