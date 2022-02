Polizei sucht Zeugen : E-Scooter aus Keller in Glückstadt gestohlen

Diebstahl um 23 Uhr in der Klaus-Groth-Straße: die Polizei sucht Zeugen.

Glückstadt | Unbekannte haben in der Klaus-Groth-Straße aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses einen E-Scooter gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben am Montag (7. Februar) gegen 23 Uhr. Den Wert des Stehlgutes gaben die Beamten mit rund 400 Euro an und suchen jetzt Zeugen. Hinweise: Polizeistation Glückstadt, 04124/3011-0. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.