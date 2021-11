Feuerwehrschulung in Wilster : E-Autos: Darum sind die Pkw-Kennzeichen bei Unfällen ein großer Vorteil

Feuerwehrleute aus dem ganzen Kreis üben, wie sie bei Einsätzen an Autos, die mit regenerativer Energie betrieben werden, sicher vorgehen. Händler und Privatleute stellen 18 Fahrzeuge zur Verfügung.

Wilster | In Wilster findet am Freitag und Sonnabend eine kreisweite Schulung für Feuerwehrleute statt. Ihnen wird vermittelt, wie sei bei einem Unfall mit Autos, die mit regenerativer Energie betrieben werden, sicher vorgehen. Eigentlich sollte es am Sonnabend, 20. November, eine Abschlussübung ausschließlich für die Wilsteraner Feuerwehr werden – mit einem...

