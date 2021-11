Abends in Heiligenstedten : Drosselung ausgebaut: 23-jähriger Rollerfahrer von Polizei gestoppt

Auffällig war der 23-Jährige, weil er mit seinem Zweirad eine „recht hohe Geschwindigkeit“ erreichte. Ein Fluchtversuch misslang.

Heiligenstedten | Ins Visier der Ermittler geraten ist ein 23-jähriger Rollerfahrer am Mittwochabend. Laut Polizeiangaben erreichte der Mehlbeker mit seinem Gefährt eine „recht hohe Geschwindigkeit“. Auch interessant: Dementer Senior nimmt Polizei in Glückstadt den Blitzer weg In der Blomestraße in Heiligenstedten wurde er daher zum Anhalten aufgefordert. Er deut...

