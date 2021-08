15 Kilo Marihuana und Geld : Drogenhandel: Polizei nimmt Männer in Itzehoe, Wrist, Kellinghusen und Hohenlockstedt fest

Auch in Kiel waren am Mittwochabend (11. August) Polizisten aus Itzehoe und aus der Landeshauptstadt im Einsatz. Neben den Drogen und Geld wurden auch ein hochwertiges Fahrzeug und eine teure Uhr beschlagnahmt.

Itzehoe/Kellinghusen/Wrist/Hohenlockstedt | Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe wegen des Handels mit Drogen haben Einsatzkräfte am Mittwochabend (11. August) vier Personen in Itzehoe, Wrist, Hohenlockstedt, Kellinghusen und Kiel festgenommen. Nach intensiven Ermittlungen der Itzehoer Kripo in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe erfolgten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.