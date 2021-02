Anzeige erstattet : Nach Zeugenhinweis: Polizei stoppt Drogenfahrt in Breitenburg

37-jähriger Fahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen.

Breitenburg | Dienstagabend (2. Februar) hat die Polizei die Drogenfahrt eines 37-Jährigen in Breitenburg beendet. Gegen 22.20 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein Mann in einem Opel auf der Bundesstraße 5 aus Richtung Wilster kommend in Richtung Itzehoe unt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.