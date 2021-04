Drogen konsumiert : Itzehoe: Polizei stoppt Autofahrer

Die Polizei stoppt einen 28-jährigen Brunsbütteler, der unter Drogeneinfluss gefahren ist.

Itzehoe | Die Itzehoer Polizei hat am Freitagnachmittag 9. April) in der Edendorfer Straße einen Autofahrer gestoppt. Der 28-jährige Mann aus Brunsbüttel gab zu Drogen konsumiert zu haben, sagt ein Polizeisprecher. In diesem Fall war es Kokain. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. ...

