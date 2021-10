Tödlicher Unfall in Brunsbüttel : Drei junge Menschen sterben am Ortseingang in brennendem Auto

Der mit fünf Personen besetzte Pkw war am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 5 in Brunsbüttel über einen Kreisverkehr hinaus geschossen und gegen einen Baum geprallt. Zwei Insassen retteten sich aus dem brennenden Auto.

Brunsbüttel | Ein fürchterlicher Anblick bot sich den Rettungskräften am Samstagmorgen, 2. Oktober, auf der Bundesstraße 5 in Brunsbüttel: Dort starben drei junge Menschen nach einem Unfall in einem lichterloh brennenden Auto, das zuvor mit offenbar hoher Geschwindigkeit über einen Kreisverkehr geschossen und anschließend gegen einen Baum geprallt war. Nac...

