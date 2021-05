Zusammenstoß bei Glückstadt : Drei Verletzte bei Unfall in der Engelbrechtschen Wildnis

Eine 22-jährige Frau verlor die Kontrolle über ihren Wagen und prallte mit dem Auto eines Ehepaares zusammen.

Engelbrechtsche Wildnis | Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Abend des 15. Mai in der Engelbrechtschen Wildnis bei Glückstadt im Kreis Steinburg. Nach ersten Angaben befuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem Fiat gegen 18.20 Uhr die Grillchaussee aus Richtung Herzhorn, als sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem Opel eines Ehepaares zus...

