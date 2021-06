Große Suchaktion abgebrochen : Drama am Elbstrand in Kollmar: Kind von Strömung mitgerissen

Das Mädchen war am frühen Sonnabendabend zum Baden ins Wasser gegangen und vermutlich von einem Sog erfasst worden.

Kollmar | Allerschönstes Badewetter und dann folgte leider ein großes Drama: An der Badestelle in Kollmar wird seit Sonnabend (19. Juni) ein Mädchen vermisst. Die ganze Nacht hindurch wurde nach dem neunjährigen Kind gesucht. Sonntagmorgen gegen 3 Uhr stellten die Rettungskräfte ihre Aktionen ein. Baden in der Elbe Wie die Polizei mitteilt, war das Kind a...

