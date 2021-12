Überraschungstour in Drage : Weihnachtsmann kommt mit Oldtimer-Trecker zu Kindern

Staunende Kinder erwarteten den Mann im roten Gewand an den verschiedenen Haltestellen. Die Bürgergilde hatte für die festliche Überraschung gesorgt.

Drage | Die Bürgergilde in Drage hat sich in diesem Jahr etwas Besonderes für die jüngsten im Ort ausgedacht. Sie hat am 3. Advent (12. Dezember) den Weihnachtsmann eingeladen. Der kam allerdings nicht mit den Rentieren im Schlitten, sondern auf dem Anhänger eines Treckergespanns. Erste Haltestelle am Schloßweg Der Oldtimer Trecker aus dem Jahr 1958 bra...

